Межрегиональный клиринговый банк остался без лицензии

Банк России с 22 декабря отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Межрегиональный клиринговый банк"» (МКБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря МКБ занимал 487-е место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.

Требования законов и нормативных актов ЦБ в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма МКБ нарушал в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган, объясняет пресс-служба регулятора. По сведениям ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не смогли нормализовать его деятельность.

12 декабря портал «Банки.ру» узнал из источников об отключении МКБ от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). 13 декабря об этом сообщило и «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По подсчетам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, на 1 ноября 2016 г. в банке сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составляла 308,6 млн руб. «Если наступит страховой случай, то выплаты АСВ могут составить около 277,8 млн руб.», – добавил он. Капитал банка на 1 ноября 2016 г. лишь ненамного превышал порог в 300 млн руб. – 354,7 млн руб., отмечал аналитик.

ЦБ в июне привлек к административной ответственности руководителя Межрегионального клирингового банка по ст. 15.27 КоАП, напоминают «Банки.ру». Эта статья связана с неисполнением требований законодательства по борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма.