Татфондбанк несколько раз просил финансовую помощь у ЦБ – РБК

Татфондбанк просил финансовую помощь у Банка России в связи с проблемами с ликвидностью, но получал отказы, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. Речь идет о просьбах о финансировании в соответствии с положением «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами. Источники РБК говорят, что банк просил денег у регулятора под кредиты 1 и 2 (высоких) категорий качества, чтобы тем самым в том числе заместить средства, отвлеченные на урегулирование ситуации с облигациями проблемного банка «Пересвет».

С ноября таких просьб в ЦБ поступало несколько, пишет РБК. При этом Татфондбанк пытался как пролонгировать ранее полученные под залог кредитного портфеля ссуды, так и заложить новый портфель для получения средств. По словам одного из источников портала, всего банк претендовал на 9–10 млрд руб., но ЦБ закрыл ему доступ к деньгам по указанному положению. «Отсутствие ликвидности на фоне начавшейся паники клиентов банка заметно усугубило ситуацию», – сказал собеседник РБК.

15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию на полгода. Функции временной администрации возложены на АСВ. Первоочередной задачей временной администрации было названо изучение финансового положения банка.