«Дыра» в капитале Военно-промышленного банка выросла до 36,6 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) Военно-промышленного банка (ВПБ), у которого ЦБ 26 сентября 2016 г. отозвал лицензию, составляет 36,6 млрд руб. Об этом говорится в заключении назначенной регулятором в банк временной администрации.

В ноябре Банк России оценивал «дыру» в капитале ВПБ на уровне в 27,25 млрд руб.

Активы банка снизились в 32 раза и составили 1,42 млрд руб. против 45,4 млрд руб. на дату отзыва лицензии, стало известно по итогам обследования кредитной организации. Размер пассивов банка не изменился, оставшись на уровне 38 млрд руб.

Банк России отозвал с 26 сентября 2016 г. у Военно-промышленного банка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и назначил временную администрацию. Согласно данным отчетности, по величине активов ВПБ на 1 сентября 2016 г. занимал 89-е место в банковской системе России.