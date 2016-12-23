Brent торгуется на уровне $54,83 за баррель

К 9.00 пятницы февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,83 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $52,68 за баррель. Котировки снижаются в пятницу на фоне укрепившегося доллара, сообщает «Интерфакс». В связи с приближающимися праздниками активность торгов продолжает снижаться, инвесторы фиксируют прибыль в преддверии длинных выходных.

В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке, отмечает агентство.

Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей из-за пределов США. В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Цены должны вырасти в будущем году в результате мер стран ОПЕК по снижению добычи, которые подтолкнут рынок к ребалансировке, сказал Bloomberg министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он уверен, что страны будут выполнять свои обязательства.