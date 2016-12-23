Правительство Италии объявило план спасения банка Monte Paschi

В Италии правительство Паоло Джентилони создало специальный фонд объемом 20 млрд евро для поддержки проблемных банков, сообщает «Интерфакс». Это готовит почву для спасения старейшего в мире и третьего по размеру активов в Италии Banca Monte dei Paschi di Siena, считает The Wall Street Journal. Банк уже заявил, что попросит помощи из созданного фонда, чтобы поддержать свой баланс. Правительство также обнародовало план спасения Monte Paschi.

В четверг вечером Monte Paschi сообщил, что не смог привлечь средства частных инвесторов через допэмиссию акций и обмен субординированных бондов на акции. Банку требовалось 5 млрд евро, он сумел обменять на акции бонды номинальной стоимостью 2,45 млрд евро, а спрос на акции, размещенные по допэмиссии, оказался низким.

Суверенный фонд Катара, рассматривавший возможность инвестирования, в итоге решил акции Monte Paschi не покупать, сообщал в четверг Bloomberg. Другие потенциальные покупатели были готовы вложиться только после того, как банк привлечет 1 млрд евро от якорных инвесторов. «Возможность, что катарский фонд станет якорным инвестором, испарилась, а без якорного инвестора покупать никто не хочет», - говорил и один из источников Reuters.

План реструктуризации Monte Paschi включал в себя продажу акций, конвертацию облигаций в акции и секьюритизацию плохих кредитов на 28 млрд евро для последующей продажи инвесторам. Держатели бондов Monte Paschi согласились на конвертацию принадлежащих им облигаций в акции, что позволило банку привлечь в капитал 2 млрд евро, но этого недостаточно. Без привлечения нового капитала банк не сможет справиться с 28 млрд плохих долгов, а решение этой проблемы является ключевым пунктом плана его оздоровления, отмечает «Интерфакс».

Если Monte Paschi воспользуется средствами созданного правительством фонда поддержки, субординированные облигации банка будут принудительно конвертированы в акции, предупреждает кабмин Италии. Европейские правила спасения банков предусматривают, что часть потерь ложится на плечи инвесторов, однако в случае с итальянскими финкомпаниями, потери инвесторов будут ограниченными.

По словам Джентилони, программа рефинансирования проблемных кредитов гарантирует полное сохранение сбережений физических лиц, передает ТАСС. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан отметил, что выделенных средств «будет достаточно для прохождения стресс-теста». По данным AFP, план предусматривает, в частности, возможность выпуска проблемными банками ценных бумаг под гарантии правительства в обмен на комиссионное вознаграждение, что позволит таким банкам сохранить доступ к финансовым рынкам. Также банки по согласованию с Еврокомиссией получат на заранее обговоренных условиях доступ к программе срочного снабжения (emergency liquidity assistance, ELA), помощь по которой была предоставлена банкам Греции. План также предусматривает профилактический механизм рекапитализации.