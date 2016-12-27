Brent торгуется на уровне $55,12 за баррель

К 8.23 мск 27 декабря февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,12 за баррель, февральские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $53,11 за баррель. Котировки стабильны в ожидании новостей о начале реализации соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства почти на 2% от мировой добычи, сообщает «Интерфакс».

Доллар укрепляется, и это делает нефть дороже для покупателей за пределами США. Курс иены снизился на 0,3% - до 117,4.

У участников рынка остаются вопросы по поводу того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться всеми добывающими странами соглашение о снижении производства, отмечает агентство. Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Кроме того, Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за три месяца увеличение добычи составит 270 000 баррелей, пока оно составило более 20 000 баррелей.

Экспорт нефти из России в следующем году может незначительно вырасти по сравнению с показателями текущего года, заявил в понедельник замминистра энергетики Кирилл Молодцов. В этом году при добыче 547,2-547,5 млн т экспорт составит 253,5 млн т, что на 4,8% больше, чем в 2015 г. По его словам, общее сокращение добычи нефти Россией в рамках договоренности с ОПЕК может составить порядка 4,5-5 млн т. Ранее сообщалось, что Россия взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 000 баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г.