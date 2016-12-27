Brent подорожала до максимальных за неделю $55,8 за баррель

Нефть растет в цене во вторник и торгуется на максимальном уровне за неделю на оптимизме инвесторов в преддверии сокращения добычи странами ОПЕК и партнерами картеля в новом году.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подорожали на $0,62 (1,12%) до $55,78 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,66 (1,24%) до $53,68 за баррель.

Страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, с 1 января начнут постепенно снижать добычу нефти, надеясь в конечном счете сократить предложение на рынке в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки.