Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума

Курс евро к доллару замедлил рост после достижения максимальных отметок с 14 декабря в преддверии Нового года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.51 мск курс евро к доллару рос до $1,0538 за евро с $1,0492 на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 116,76 иены за доллар со 116,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,39%, до 102,25 пункта.

Аналитики объясняют удорожание евро низкими объемами торгов.

Эксперты ожидают увеличения курса доллара к мировым валютам в 2017 г. С момента победы на президентских выборах в США Дональда Трампа доллар подорожал к мировым валютам примерно на 4,5%.

«Многое зависит от того, как будет складываться (ситуация с) с китайской экономикой и президентством Трампа. В целом я ожидаю, что доллар продолжит дорожать», - цитирует агентство главного рыночного аналитика в FXPrimus Маршалла Джиттлера.