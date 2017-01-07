Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам для субъектов России

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственной за исполнение назначена председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок – до 1 марта 2017 г.