Тулин: на завершение процесса оздоровления банковского сектора России уйдет 3-5 лет

Процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин.

"Не люблю термин "расчистка", потому что у нас нет плана по сокращению количества банков. Мы говорим о процессе оздоровления банковского сектора", - заявил он.

По его мнению, этот процесс будет завершен тогда, когда «крахи» сколько-нибудь заметных банков станут редким, экстраординарным событием.

«То есть, чтобы такое случалось раз в несколько лет. Я бы считал, что миссия наша выполнена, когда такие времена наступят. Потому что уход банков, функционирующих в интересах очень ограниченного круга лиц - своих собственников или привилегированных клиентов, - не является значимым для рынка», - сказал Тулин.

"Но это мой личный, субъективный критерий. Я думаю, что на завершение процесса оздоровления банковского сектора еще уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса", - добавил он.