Brent торгуется на уровне $55,08 за баррель

К 8.27 мск четверга мартовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,08 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – на уровне $52,15 за баррель. Котировки стабильны утром в четверг после роста в среду на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также на общей смешанной динамике на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, сообщает «Интерфакс».

Минэнерго США сообщило в среду, что за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли более чем на 4 млн баррелей, это больше, чем прогнозировали аналитики. При этом американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге также снизился на 579 000 баррелей. Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду цены на фьючерсы выросли на 2,7–2,8%, отмечает агентство.

Рынок обнадежили также новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии. BMI Research считает, что уровень соблюдения согласованных добывающими странами квот составит около 73%, а это выше привычного для ОПЕК уровня.

В то же время производство нефти в США растет и достигло рекордных с апреля 8,9 млн баррелей в день. О планах увеличения производства нефти заявил Казахстан.

Доллар снижается в четверг к корзине валют примерно на 0,2%, так как инвесторы не услышали в заявлениях Трампа более конкретных данных об инвестициях в инфраструктуру, торговой политике США и поддержке американского бизнеса.