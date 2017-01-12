Дыра в капитале банка «Экспресс-кредит» составила 1,14 млрд рублей

Разница между активами и обязательствами банка «Экспресс-кредит», у которого ЦБ в ноябре отозвал лицензию, составила 1,14 млрд руб., сообщается в материалах Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 2,664 млрд руб. при размере обязательств в 3,8 млрд руб.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам московского банка «Экспресс-кредит» составят 3,4 млрд руб., выплаты будут осуществляться через «ФК Открытие».

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка с 16 ноября 2016 г. По данным ЦБ, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кроме того, при неудовлетворительном качестве активов банк «Экспресс-кредит» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств банка. Также, сообщал регулятор, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.