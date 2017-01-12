Силуанов: Рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса России

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса страны. «Рубль у нас – равновесная величина, формируется на основе спроса-предложения. Сейчас рубль соответствует состоянию платежного баланса», – заявил Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

Он не ответил на вопрос, удовлетворен ли он текущим курсом рубля. «Правительство не отвечает за рубль, рубль у нас плавающий. Поэтому он зависит от того, сколько валюты в страну поступило, какой отток капитала, какой спрос на валюту в настоящий момент», – отметил министр.