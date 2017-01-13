ФАС пока не нашла нарушений в работе Visa и MasterCard

Федеральная антимонопольная служба пока не выявила нарушений платежными системами Visa и MasterCard законодательства в части злоупотребления доминирующим положением. Как передает «Интерфакс», это на Гайдаровском форуме заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. Проверить платежные системы потребовала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Руководитель РАТЭК Александр Онищук объяснял, что в ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга - в частности, при определении размера межбанковской комиссии. РАТЭК просила проверить обоснованность принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами, предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования эквайринга, а также повысить степень доступности эквайринга для бизнеса. Замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева тогда говорила, что по итогам ее рассмотрения может быть возбуждено дело, напоминает «Прайм».

«В настоящее время у нас пока нет каких-то фактов, которые бы свидетельствовали о признаках нарушения в нашей сфере. Поэтому на сегодняшний день ответ отрицательный», - сказал Артемьев журналистам (цитата по «Прайму»). Он добавил, что служба получила ответ от компаний. «Мы не видим сейчас уже признаков. Ну и хорошо», - подытожил чиновник.