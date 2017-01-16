Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов по льготной ставке – «Коммерсантъ»

Единственный банк России, выдававший образовательные кредиты по льготной ставке – Сбербанк» - объявил о приостановке этой услуги, пишет «Коммерсантъ». Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов рассказал изданию, что обратился в правительство с просьбой содействовать в решении проблемы.

В пресс-службе Сбербанка объяснили происходящее «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. «Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года»,— отметили в банке. Там также уточнили, что предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г. проводится без ограничений.

В Минобрнауки подчеркнули, что оптимизация не предполагает сокращения финансирования. В ведомстве рассказали, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов из-за вступления в силу постановления правительства N702 от 20 июля 2016 г. «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам...». Оно требует внесения изменений в документы, касающиеся реализации программы.

В банке отмечают двукратный рост интереса к этому виду кредитования. Так, с июля по сентябрь 2016 г. по программе было выдано около 480 млн руб. Речь идет о кредите на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%, из которых 3/4 субсидируется государством.