«Булгар банк» лишился лицензии

Банк России с 16 января отозвал лицензию у ярославского «Булгар банка». По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря организация занимала 447-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Свое решение регулятор объяснил наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков «Булгар банка» и тем, что в предоставляемых банком отчетах не был достоверно отражен объем обязательств банка перед физлицами. «Кроме того, вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, АО «Булгар банк» несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами», – сообщает пресс-служба ЦБ. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание клиентов, добавляет регулятор.

30 декабря «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что ЦБ отключил «Булгар банк» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).

Головной офис «Булгар банка» находится в Ярославской области, но у него есть два филиала и пять дополнительных офисов в Татарстане, охваченном банковским кризисом. В конце декабря киенты кредитной организации в соцсетях жаловались, что «Булгар банк» приостановил основные операции, в том числе выдачу вкладов, писал тогда «Прайм». ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк.

11 января ГУ МВД Москвы заявило, что за новогодние каникулы из офиса одного банка на Пятницкой улице украли около 20 млн руб. Источники «РИА Новости» и ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что это был офис «Булгар банка».