Наблюдательный совет ВТБ утвердил программу однодневных бондов на 15 трлн рублей

Наблюдательный совет ВТБ 16 января утвердил новую программу однодневных биржевых облигаций на 15 трлн руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Наблюдательный совет утвердил новую программу на общую сумму 15 трлн руб.», - заявили в ВТБ, добавив, что новая программа утверждена для обеспечения непрерывного размещения однодневных облигаций, так как из первой программа банка на 5 трлн руб. на данный момент выбрано уже 3,6 трлн руб.

Благодаря новой программе будет продолжен выпуск однодневных бумаг на протяжении 9-12 месяцев в зависимости от спроса, считают в ВТБ.

«При сохранении имеющихся темпов лимит программы может быть исчерпан уже в середине февраля 2017 года», - добавили в госбанке.

Для ВТБ однодневные бонды представляют собой «возможность диверсифицировать источники однодневной рублевой ликвидностью по текущей рыночной стоимости», пояснили в кредитной организации.