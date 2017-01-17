ЕБРР может возобновить инвестиции в российские проекты через 3–6 месяцев

Решение о возобновлении инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в российские проекты может быть принято в течение трех-шести месяцев, сообщил на форуме в Давосе президент банка Сума Чакрабарти.

«Акционеры должны объединиться (прийти к единому мнению) по данному вопросу и решить, что нам нужно вернуться, чтобы развивать рынок в России. Это серьезный вопрос. С моей точки зрения, может понадобиться от трех до шести месяцев», – сказал он.

Приостановление работы ЕБРР в России было обусловлено директивами акционеров, в соответствии с которыми менеджмент банка прекратил финансирование новых проектов в России. На данный момент ситуация остается неопределенной – Россия, конечно же, хотела бы возобновления кредитования проектов, но акционеры должны выработать консолидированную позицию по данному вопросу, пояснил Чакрабарти.

В случае принятия положительного решения ЕБРР готов возобновить работу в России очень быстро. «Мы сохранили свою команду в России (они работали над Центральной Азией и прочими регионами), мы сохранили команду в Москве и в других офисах по России, поэтому мы готовы отреагировать», – заявил глава ЕБРР.