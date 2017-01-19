Греф: Численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое

Общее число сотрудников группы Сбербанка к 2025 г. может сократиться вдвое, заявил глава банка Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 000 сотрудников, но в 2025 г., я думаю, мы будем иметь половину из них», - сказал Греф. Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.

«Банковский сектор - одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие 5 лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», - отметил руководитель Сбербанка.

Он рассказал, что сейчас 98% операций корпоративных клиентов проводятся в Сбербанке через цифровые каналы, в то время как в работе с физлицами этот показатель составляет лишь 50%. «Но я думаю, что через 8 лет это будет около 100%», - отметил Греф.

Согласно отчету Сбербанка по МСФО, на 30 сентября 2016 г. в группе Сбербанка работало 328 700 человек, что на 0,6% меньше показателя годом ранее.