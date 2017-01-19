ЦБ: карта «Мир» не угрожает конкуренции между банками

Центробанк не согласился с претензиями банков и Федеральной антимонапольной службы (ФАС), касающихся национальной платежной карты «Мир». Законопроект обязывает банки перевести все бюджетные выплаты, включая выплату пенсий, на карту «Мир». В общем виде обязанность банков обеспечить прием карт «Мир» в своей сети, предоставить их клиентам для бюджетных выплат была установлена еще в 2014 г.

Требования к банкам о предоставлении клиентам-бюджетникам карт «Мир» затрагивает только сферу бюджетных выплат, порядок получения этих средств определяется государством, говорится в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей».Такие условия не ограничивают конкуренцию между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими, поскольку карта «Мир» выпускается разными банками, и бюджетники могут сами выбрать кредитную организацию, считает регулятор. При этом бюджетники вправе выбрать способ получения выплат – в наличной или безналичной форме.

По мнению регулятора, установленные сроки учитывают уровень готовности инфраструктуры и время, необходимое банкам на перевод клиентов: банки должны обеспечить прием карт «Мир» в своей сети до 1 апреля 2017 г., предоставить эти карты клиентам-бюджетникам до 1 января 2018 г.