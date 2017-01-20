Brent торгуется на уровне $54,37 за баррель

В 8.52 мск 20 января мартовские фьючерсы на Brent торговались на бирже ICE Futures на уровне $54,37 за баррель. В четверг за торговую сессию эти контракты подорожали на $0,24 (0,45%) до $54,16 за баррель, сообщает «Интерфакс». Февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке утром в пятницу торговались у $51,5 за баррель, за четверг они подорожали на $0,29 (0,57%) до $51,37 за баррель.

В пятницу котировки растут на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах о сокращении производства нефтедобывающими странами.

Минэнерго США в минувший четверг сообщило о максимальном с октября снижении запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской бирже нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей, напоминает «Интерфакс». В целом за предыдущую неделю запасы нефти в США выросли на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели.

Из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованного в четверг, следует, что добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США. В декабре, по данным МЭА, добыча странами ОПЕК снизилась на 320 000 баррелей в сутки до 33,09 млн б/с.

По предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за декабрь, запасы нефти в этих государствах снизились на 85 млн баррелей с рекордного уровня, зафиксированного в июле прошлого года.