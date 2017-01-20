Орешкин заявил, что резких колебаний курса рубля больше не будет

Повторения ситуации с резким колебанием рубля, наблюдавшейся в 2014-2015 гг., больше не будет, этому поспособствует политика правительства России и Центробанка, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Динамика [курса рубля] довольно стабильна. Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 гг., мы на рынке больше не увидим», - сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».