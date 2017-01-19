Рубль может укрепиться на 10% – Костин

Рубль может укрепиться на 10%. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы считаем, что рубль достаточно стабилен, даже может укрепиться процентов на 10 в перспективе. Поэтому мы не видим большой угрозы для обвала, если, конечно, очень не постараться», - пояснил он.

По его мнению, рисков повышения волатильности рубля нет. «Есть основания для умеренного укрепления курса рубля. Мы не ожидаем каких-то резких скачков, очень высокой волатильности», - добавил Костин.

По его словам, приватизация 10% акций ВТБ не приведет к серьезным изменениям в управлении банком. «Уменьшение госпакета с 59 до 50% акций» не является для банка каким-то принципиальным шагом, сказал он.