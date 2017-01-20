Арестован бывший вице-президент кредитовавшего Марин Ле Пен банка ПЧРБ

Басманный суд Москвы до 17 марта арестовал бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева. Это решение было принято 19 января. Меркулов обвиняется в хищении с группой сообщников не менее 2 млрд руб. ПЧРБ известен тем, что, в 2014 г. дал кредит в 9 млн евро ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В феврале 2016 г. националисты заявили о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 млн евро, сообщал РБК. 1 июля Банк России отозвал у ПЧРБ лицензию.

Уголовное дело о растрате Следственный комитет России (СКР) возбудил в декабре 2016 г. по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанка, пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, в основу дела легли материалы оперативников ФСБ, которые проводили проверку после жалоб регуляторов. Как пишет издание, пока Меркулова считают ответственным за подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые в общей сложности были оценены более чем в 2 млрд руб., пишет газета, ссылаясь на предварительную информацию. Сделки заключались непосредственно перед отстранением в марте 2016 г. топ-менеджмента банка от работы и введения туда временной администрации.

Меркулов узнал, что стал подозреваемым по этому делу недавно, 17 января его вызвали на допрос в СКР и предъявили обвинение по статье о растрате, пишет «Коммерсантъ». Своей вины он не признает. В ПЧРБ он пришел только 9 марта 2016 г. и подписал подозрительные для следствия сделки, которые готовились его предшественниками.

Получить комментарии адвокатов Меркулова газета не смогла. Близкие к следствию источники издания говорят, что Меркулов допускает, что не разобрался в подробностях сделок и в момент подписания считал их «чистыми». Предварительные подсчеты следователей о размере ущерба он считает завышенными, утверждают они.