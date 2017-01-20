Минэкономразвития не будет торопиться с приватизацией ВТБ

Министерство экономического развития не считает нужным торопиться с приватизацией 10,9% акций ВТБ в 2017 г. при сохранении западных санкций, заявил руководитель ведомства Максим Орешкин. Как передает ТАСС, это он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, комментируя мнение первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что необходимости в приватизации ВТБ в 2017 г. нет.

«По ВТБ в трехлетний срок мы, конечно, будем работать. Вопрос - 2017 или не 2017 г. - это вопрос именно анализа компании. Понятно, что есть проблема у ВТБ, связанная с санкциями, и она, конечно, осложняет сделку. Очевидно, что торопиться с ВТБ мы не будем», - сказал министр. Он напомнил, что в трехлетний план приватизации, кроме ВТБ, включены Новороссийский морской торговый порт (НМТП), дополнительный пакет в 8% акций «Алросаы» и «Совкомфлот». «В принципе, по всем этим компаниям предложения в правительство с нашей стороны направлены, и мы будем просто работать по всем этим компаниям, в том числе и по ВТБ, с точки зрения их готовности и понимания, когда им лучше выходить. У нас есть трехлетний срок», - пояснил Орешкин.

Минэкономразвития уже внесло в правительство предложения по плану приватизации, добавил руководитель ведомства.

Президент-предправления ВТБ Андрей Костин выступает за перенос приватизации госбанка до тех пор, пока не будут отменены санкции. По его словам, ВТБ вместо приватизации госпакета готов поддержать ликвидностью бюджет, выкупив ОФЗ. Бюджет России в 2017 г. может получить от продажи 10,9% минус 1 акция ВТБ 95,5 млрд руб., сообщалось ранее в материалах к проекту бюджета.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что отказываться от приватизации 10,9% акций ВТБ не надо, нужно искать новых инвесторов, а облигации федерального займа (ОФЗ) банк и так купит.