«Интерфакс» напомнил об истечении моратория на выплаты кредиторам «Пересвета»

Срок моратория на выплату кредиторам банка «Пересвет», подконтрольного РПЦ, истекает, решение о судьбе банка так и не объявлено, отмечает «Интерфакс». Банк России с 21 октября ввел этот мораторий на три месяца и ввел в банк временную администрацию. Агентство отмечает, что, как правило, такой мораторий вводится для поиска вариантов восстановления платежеспособности банка или альтернативного банкротству урегулирования требований его кредиторов. По завершении моратория банк могут начать санировать или лишить лицензии. Возможность продлить мораторий в законе не прописана.

ЦБ не ответил на запрос «Интерфакса».

Отрицательный капитал «Пересвета» за декабрь вырос на 10,7 млрд руб. (или на 30%), следует из уведомления, размещенного на портале «Федресурс». К 1 января дыра в банке составила 45,8 млрд руб. Ранее на этой неделе ЦБ ввел в состав временной администрации в «Пересвете» двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»). Их задача – провести due diligence «Пересвета», говорил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации «Пересвета» еще не принято. Он также указывал, что реальный размер дыры в банке может оказаться вдвое больше официальных данных. 18 января в среду ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка.