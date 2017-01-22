Народный банк Китая произвел рекордное вливание ликвидности на сумму $173 млрд

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) произвел на этой неделе рекордное вливание ликвидности на национальном рынке, увеличив денежную массу на 1,19 трлн юаней ($173 млрд). Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные финансового регулятора страны.

Как прокомментировали в Центробанке КНР, подобные меры призваны минимизировать риск возникновения нехватки денег в обращении из-за резкого роста спроса на них в преддверии Нового года по лунному календарю (в этом году приходится на 28 января) и последующих за ним длительных праздников. Большинство компаний Китая в ближайшие дни выплатит своим работникам зарплаты и премиальные, к тому же в стране близится очередной кратковременный транспортный и потребительский бум, когда большинство жителей будут путешествовать по стране, приобретать многочисленные подарки.

Благодаря вливаниям на период праздников НБК удается не допустить возникновения крайне нежелательного резкого скачка процентных ставок на китайском межбанковском рынке кредитования.