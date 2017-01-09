Мировая экономика
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Китай теряет резервы

Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет

Несмотря на меры центробанка Китая, давление на юань сохраняется
Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет
Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет
Eugene Hoshiko / AP

Валютные резервы Китая продолжили сокращаться в декабре, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. В декабре они снизились на $41 млрд до $3,01 трлн после падения на $70 млрд в ноябре. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали более значительного сокращения – на $51 млрд. Но давление на юань сохраняется, в том числе из-за того, что многие китайцы стремятся вывести деньги из страны. За год курс юаня к доллару снизился на максимальные 6,5%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике