Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет

Валютные резервы Китая продолжили сокращаться в декабре, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. В декабре они снизились на $41 млрд до $3,01 трлн после падения на $70 млрд в ноябре. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали более значительного сокращения – на $51 млрд. Но давление на юань сохраняется, в том числе из-за того, что многие китайцы стремятся вывести деньги из страны. За год курс юаня к доллару снизился на максимальные 6,5%.

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