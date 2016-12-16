Статус крупнейшего кредитора США перешел от Китая к Японии

Япония в октябре впервые почти за два года стала крупнейшим держателем государственных облигаций США, обойдя Китай, свидетельствуют данные министерства финансов США. Этому способствовала активная продажа этих бумаг Китаем, который пытается поддержать курс юаня. При этом цифры минфина отражают неполную картину, поскольку предполагается, что Китай проводит покупки и продажи через другие юрисдикции, а совокупный размер его валютных резервов превышает $3 трлн; их структуру Народный банк Китая (НБК) не раскрывает.

Долгое время Китай закупал казначейские облигации США, и в ноябре 2013 г. их объем у него достиг рекордных $1,317 млрд (данные TIC – Treasury International Capital, подразделения минфина США, учитывающее трансграничные операции с американскими ценными бумагами). Но в последнее время Китаю приходится бороться с оттоком капитала и ослаблением юаня. По информации TIC, в октябре объем принадлежащих Китаю казначейских облигаций сократился шестой месяц подряд, а именно на $41,3 млрд до $1,12 трлн. В то же время у Японии он уменьшился на $4,5 млрд до $1,13 трлн, что и позволило ей опередить Китай.

Всего на долю двух стран приходится 37% из примерно $6 трлн принадлежащих иностранцам гособлигаций, за которыми следят минфин и Федеральная резервная система США (ФРС).

Продажа гособлигаций Китаем связана с его попытками поддержать национальную валюту. Курс юаня к доллару в этом году опустился на 6,7% до самого низкого уровня за восемь лет, и многие инвесторы видят в его снижении, если оно станет неконтролируемым, один из главных рисков для финансовых рынков, пишет The Wall Street Journal. Усугубляет ситуацию то, что ФРС в среду после годичного перерыва повысила процентные ставки на 0,25 процентного пункта до 0,5-0,75% и планирует сделать это еще три раза в 2017 г. Это способствует укреплению доллара. «Если процентные ставки в США продолжат расти, я подозреваю, что Китай продолжит продавать гособлигации», – считает Ларри Милстейн из брокерской компании R.W. Pressprich & Co.

Значительная часть валютных резервов Китая инвестирована в гособлигации США, и их продажа помогает ему совершать валютные интервенции для поддержания юаня. Уже известно, что в ноябре резервы НБК сократились еще на $69,1 млрд до $3,05 трлн (данные НБК). Это снижение стало самым сильным с января, когда падение составило $87 млрд.

На пике в 2014 г. валютные резервы Китая составляли почти $4 трлн.

Экономист Jefferies Томас Симмонс называет называет активную продажу американских бондов Пекином «ошеломительной». Данные TIC не учитывают зарубежных операций c этими бумагами китайских госкорпораций из финансового сектора, отмечает Financial Times. Кроме того, «многие говорят, что Китай торгует гособлигациями США, которые хранит в депозитарии в Бельгии», отмечает Симмонс. Поэтому, оценивает он, на самом деле совокупные продажи в октябре могли составить $67,1 млрд.

Япония, вероятно, продолжит оставаться крупнейшим кредитором США. «Тренд вряд ли изменится в ближайшем будущем, учитывая, как различаются состояние экономики и денежная политика в США и Китае, – говорит Эсвар Прасад, профессор экономики Корнеллского университета и бывший куратор китайского направления в МВФ. – Возможно, прошли те дни, когда Китай предоставлял обильное и дешевое финансирование для бюджета и дефицита счета текущих операций США путем покупок гособлигаций».