Brent торгуется на уровне $55,51 за баррель

К 8.47 мск вторника мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $55,51 за баррель, за торговую сессию понедельника цена этих контрактов снизилась на $0,26 (0,47%) до $55,23 за баррель, напоминает «Интерфакс». Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени торговались на уровне $53,01 за баррель. В понедельник они потеряли в цене $0,47 (0,88%) и закончили торги на уровне $52,75 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива, сообщает Dow Jones.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, пока участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК, отмечает «Интерфакс».

В США появились признаки роста добычи нефти после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Как отмечают аналитики SEB, «ОПЕК снижает добычу при цене в $50 за баррель, а компании США увеличивают производство сланцевой нефти при $60 за баррель».

Хотя в Китае производство нефти падает, экспорт нефтепродуктов находится на рекордном уровне, более чем вдвое увеличившись в 2016 г. – до 15,4 млн т.