Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $55 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на 19.00 мск опустилась на 0,98% до $54,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте к этому времени выросла на 2,04% до $52,42 за баррель. Нефтяные компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых вышек в эксплуатации на 29 единиц, уточнила Baker Hughes. Общее число буровых установок составило 551 - максимум с ноября 2015 г.