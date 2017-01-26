Brent торгуется на уровне $55,53 за баррель

К 8.37 мск четверга мартовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,53 за баррель, за сессию среды они подешевели на $0,36 (0,65%) до $55,08 за баррель, напоминает «Интерфакс». Мартовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке утром в четверг стоили $53,18 за баррель, в среду контракт подешевел на $0,43 (0,81%) до $52,75 за баррель.

Котировки растут на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности стран ОПЕК договоренности о сокращении добычи. По его словам, некоторые участники картеля пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого соглашения.

не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого соглашения.

«Ребалансировка нефтяного рынка по-прежнему в фокусе внимания трейдеров, – заявил Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Кан. – Инвесторам необходимо время, чтобы оценить, насколько четко выполняются условия соглашения. При этом мы видим, что число буровых установок в США растет, и это вызывает опасения».

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов – повысились на 76 000 баррелей. Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 000 баррелей в сутки – до 8,96 млн баррелей в сутки. Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.