Мексиканский песо подешевел после отмены визита президента страны в США

Мексиканский песо резко подешевел сегодня по отношению к доллару США после известия об отмене визита президента страны в Вашингтон. Доллар подорожал до 21,65 песо, что на 0,25 песо больше, чем днем ранее. Официальный курс, установленный Банком Мексики на сегодня, равен 21,34 песо за $1.

По мнению министра финансов и государственного кредита Мексики Хосе Антонио Меаде, отмена встречи Пеньи Ньето и президента США Дональда Трампа приведет к еще большей нестабильности на рынках. Ранее в этом месяце Меаде заявлял, что падение курса национальной валюты отражает пессимистичные настроения инвесторов в отношении Мексики.

За 2016 г. девальвация мексиканской валюты составила около 20%.