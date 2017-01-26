Президент Мексики пообещал не платить за строительство стены на границе c США

Оплачивать возведение стены на границе с США Мексика не намерена, заявил президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето. «Мексика не верит в стены. Я снова повторю, Мексика не будет платить ни за какую стену», – приводит его слова CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал приступить к возведению физического объекта немедленно, чтобы оградить американцев от нелегальных мигрантов. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райн заявил MSNBC, что «есть много способов заставить Мексику поучаствовать» в финансировании строительства.

Стоимость возведения физического барьера вдоль 2000-мильной южной границы США оценивается в $ 15–25 млрд, пишет The Hill.