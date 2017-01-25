Строительство стены на границе с Мексикой начнется через несколько месяцев – Трамп

Строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро», через несколько месяцев. Об этом в интервью АВС заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, строительство стены окупится - может быть, не сразу, но окупится. «То, что я делаю, - это хорошо США. Это также будет хорошо для Мексики», - заявил он.

Трамп еще во время предвыборной кампании выступал за строительство стены на границе с Мексикой. По его мнению, это остановит поток нелегальных иммигрантов на территорию США. По его словам, высота барьера должна быть около 15 м, напоминает ТАСС.