Трамп намерен выдворить из США два-три миллиона нелегальных иммигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует незамедлительно депортировать от двух до трех миллионов нелегальных иммигрантов. Об этом он рассказал в интервью в программе «60 минут» телекомпании CBS, фрагменты которого опубликованы на сайте.

«Что мы собираемся сделать, так это взять людей, у которых есть криминальное прошлое, членов банд, наркоторговцев, таких людей много - вероятно, два миллиона, может быть, даже три миллиона, мы выдворим этих людей из страны или посадим их в тюрьмы», - заявил Трамп.

«Но мы намерены выдворить их из нашей страны, они здесь находятся нелегально», - подчеркнул он.

После того как граница станет «безопасной» и «все нормализуется», сотрудники иммиграционных служб начнут принимать решения в отношении оставшихся нелегальных иммигрантов, заявил Трамп.

На вопрос, действительно ли он планирует построить стену на границе США и Мексики, Трамп ответил утвердительно. Он уточнил, что согласен в некоторых местах вдоль границы сделать «небольшое заграждение». «Для некоторых районов я соглашусь, но для других - стена более уместна», - сообщил он.