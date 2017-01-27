Brent торгуется на уровне $56,17 за баррель

К 8.24 мск 27 января мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $56,17 за баррель. Цена мартовского фьючерса на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту составляла $53,81 за баррель. Предыдущие две сессии котировки активно росли, в четверг нефть подорожала на 2% на фоне ралли мирового рынка акций и ослабления курса доллара почти на 3% в январе, напоминает «Интерфакс». Brent дорожала до $56,2 за баррель, WTI - до $53,78 за баррель, а в ходе торгов цена контракта превышала $54 за баррель.

Эксперты Министерства энергетики США считают, что цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 г., в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы - в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в IV квартале. Директор департамента фьючерсов на энергоносители Mizuho Americas Роберт Йогер ожидает, что трейдеры продолжать наращивать длинные позиции по нефти, объём которых уже достиг максимума за 2,5 года. «Рынок рвется к $55 за баррель WTI и полон решимости достичь этого уровня. Спекулянты заинтересованы в этом повышении, и их активность может быть одной из главных причин нынешнего ралли», - заявил он.