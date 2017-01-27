ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний «Вектор» и «Максимус»

Банк России приказами от 26 января отозвал лицензии у двух страховых компаний - СК «Вектор» и медицинской страховой компании «Максимус». Это следует из материалов ЦБ.

Решение в отношении СК «Вектор» было принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, в частности несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Лицензия у медицинской страховой компании «Максимус» была отозвана из-за неоднократного в течение года непредставления в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.