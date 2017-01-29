Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров покинул компанию

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам компании об уходе. С понедельника его обязанности начнет исполнять представитель холдинга «Открытие», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке.

Хачатуров объяснил «смену руководства частью антикризисного плана по финансовой стабилизации "Росгосстраха", по банковским каналам с использованием возможности "Росгосстрах банка" страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд руб.».

По словам источника, некоторое время назад появилась информация о сделке «Росгосстраха» с холдингом «Открытие». Сообщалось, что группа приобретает страховую компанию «Росгосстрах», Пенсионный фонд группы «Росгосстрах» и «Росгосстрах банк» в обмен на миноритарную долю Хачатурова в холдинге «Открытие». Официальной информации о сделке не было.

«В периметр сделки не вошли две компании группы "Росгосстраха" - "РГС-медицина" и "РГС-жизнь". Таким образом, Д. Хачатуров по-прежнему руководит этими компаниями», - пояснил источник.

«Пока о дальнейшей стратегии развития "Росгосстраха" или изменении структуры его бизнеса речи не ведется. Предполагается, что блок ОСАГО сохранится как социально значимый вид бизнеса», - добавил он.