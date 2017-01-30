Brent торгуется на уровне $55,21 за баррель

К 8.24 мск 30 января мартовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,21 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $52,91 за баррель. Котировки снижаются, продолжая отыгрывать вышедшие в пятницу данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, сообщает «Прайм». По этим данным, за неделю, которая завершилась 27 января, число буровых установок в США стало больше на 18 шт., или на 2,5%, достигнув 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 шт., или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15, или на 2,72%, до 566 шт. Число газодобывающих установок выросло на три, или на 2,11%, и составило 145 шт.

«Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным», – цитирует Reuters мнение аналитиков банка ANZ. Они считают, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года. «Любое повышение предложения из США или других стран, например Ливии, является фактором, который может усилить снижение цен на нефть», – считает главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер. Его цитирует «Интерфакс».