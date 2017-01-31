Deutsche Bank заплатит за зеркальные сделки с российскими акциями $425 млн

Немецкий Deutsche Bank дал согласие на выплату банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн за так называемые зеркальные сделки, сообщает Reuters. В результате этих махинаций из России в 2011-2015 гг. было выведено более $10 млнд. Британский регулятор также собирается оштрафовать банк за подозрительные сделки.

Подозрения регуляторов вызвали сделки по покупке трейдерами Deutsche Bank российских голубых фишек в Москве за рубли, и последующей продаже этих же бумаг в лондонском подразделении уже за фунты или доллары. Каждая сделка заключалась на $2-3 млн. Некоторые из них проходили через Нью-Йорк.

В Deutsche Bank не смогли прояснить цель подобных транзакций. «Очевидно эта схема могла бы способствовали бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или другим потенциально противоправным целям», - отметили в банке.