Brent торгуется на уровне $55,18 за баррель

К 8.37 мск вторника мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,18 за баррель. За торговую сессию понедельника цена контрактов снизилась на $0,29 (0,52%) до$55,23 за баррель, напоминает «Интерфакс». Мартовские фьючерсы на WTI к 8.37 на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $52,39 за баррель, в понедельник они подешевели на $0,54 (1,02%) до $52,63 за баррель. Котировки во вторник продолжают снижаться. Признаки роста активности в сфере нефтедобычи в США нивелируют положительные сигналы, возникшие за счет усилий мировых производителей нефти по сокращению добычи, объясняют аналитики.

«Опасения относительно повышения производства в Америке продолжают нарастать, – отмечает аналитик Love Energy Энрико Чиорандо. – Это продолжает подрывать усилия ОПЕК по снижению глобальных поставок». Он добавляет, что «давление на нефтяной рынок оказывает неопределенность политики США после указов президента Дональда Трампа о снижении иммиграции, которые вызвали волну критики по всему миру».

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 15 единиц и достигло 566 – максимума с ноября 2015 г. Общее число нефтяных и газовых установок в эксплуатации в США возросло на 18 шт. до 712, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes. Добыча нефти в США поднялась до максимальных с апреля прошлого года 8,96 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, по данным министерства энергетики страны, и может вырасти еще до конца года.