Deutsche Bank заплатит в Великобритании 163 млн фунтов по делу об отмывании денег

Deutsche Bank выплатит британским властям 163 млн фунтов (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано сегодня пресс-службой банка.

«В рамках мирового соглашения с FCA (британское Управление по финансовому надзору) мы согласились на выплату компенсации в размере 163 млн фунтов. Сумма была понижена на 30%, так как банк согласился пойти на сделку с FCA на ранней стадии расследования», - отметили в Deutsche Bank.

Об этом же сообщается в пресс-релизе Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании, которое отмечает, что «это самый большой денежный штраф», который ведомство когда-либо выносило за подобные нарушения.

«Deutsche Bank подверг финансовую систему Соединенного Королевства рискам финасовых преступлений, не сумев осуществить надлежащий надзор за формированием новых взаимоотношений с клиентами», - заявил британский регулятор.