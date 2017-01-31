Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля при отмене антироссийских санкций

Если санкции в отношении России будут отменены, то курс рубля укрепится на 5-10%, передает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Менее вероятный сценарий предполагает рост курса рубля к доллару от 1 до 5%. Такого мнения придерживаются 41% опрошенных экономистов.

Курс рубля после снятия санкций может держаться на уровне в 55-57 руб./$, отмечают в Bank of America Corp. Аналитики Societe Generale считают, что курс рубля может превзойти все ожидания и установиться на уровне ниже 50 руб. за доллар.