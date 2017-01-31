ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Донбассе

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что вооруженный конфликт в районе Авдеевки в Донбассе приводит к большому числу жертв и являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто в рамках минских договоренностей.

«Это подвергает мирных жителей серьезному риску. Кроме того, последние события вызвали серьезные сбои в предоставлении базовых услуг местному населению», - отметил он, добавив, что последние несколько дней происходят обстрелы с применением запрещенного оружия.

ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия, провести срочный ремонт критических инфраструктур.