ЦБ утвердил дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

Совет директоров Центрального банка России принял решение о дизайне банкнот номиналами 200 и 2000 руб., сообщается в пресс-релизе ЦБ России.

На банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области, сообщает ЦБ.

Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 г.

Осенью прошлого года в прямом эфире телеканала «Россия 1» по итогам голосования за символы для новых банкнот было объявлено, что победителями стали достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.

Кроме очевидной красоты Владивостока, аргументом для выбора именно этого варианта для многих стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». «Решение будет принимать Центробанк, но мы все помним песню "Владивосток-2000", - отмечала Набиуллина.