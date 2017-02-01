Новак считает цену на нефть в $55 «ближе к справедливой»

Цена на нефть в $55 за баррель ближе к справедливой, чем она была бы без договоренности о сокращении добычи. С таким заявлением выступил руководитель Минэнерго Александр Новак.

«Эффективность договоренностей и принятых решений уже видна, поскольку мы отметили стабилизацию цены на уровне $55 за баррель. По оценкам ведущих аналитических агентств, цена находится намного ближе к справедливой цене - примерно на $10-15 выше, чем она была бы без сделки», - сказал министр во время совещания у президента Владимира Путина.

Новак считает, что на данный момент ситуация со стоимостью углеводородов стабилизировалась.