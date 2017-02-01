Brent торгуется на уровне $55,39 за баррель

К 8.45 мск 1 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,39 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $52,72 за баррель. Во вторник контракты на поставки Brent подорожали за торговую сессию на $0,26 (0,47%) до $55,58 за баррель, фьючерсы на WTI, напротив, подешевели на $0,18 (0,34%) до $52,81 за баррель, отмечает «Интерфакс».

Январь котировки нефти завершили в минусе, снижение за месяц произошло впервые с октября. Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,7%. За предыдущие два месяца цены подскочили на 15% на фоне усилий нефтедобывающих стран по сокращению добычи.

Руководитель иракской госкорпорации SOMO Фалах аль-Амри заявил, что Ирак намерен вернуться к наращиванию добычи после того, как в июне истечет срок действия соглашения о сокращении.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18.30 мск, аналитики ожидают их роста на 3 млн баррелей.