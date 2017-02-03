Цена Brent подскочила до $57,15 на новости о расширении санкций США против Ирана

Цены на нефть резко поднялись в пятницу на новости, что США расширили санкции против Ирана.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.24 по московскому времени увеличилась на 59 центов до $57,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 38 центов (0,71%) до $53,92 за баррель.

С начала недели стоимость WTI повысилась на 2,9%, Brent - на 2,6%.

Американские власти в пятницу ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана, сообщается на сайте минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения». Ранее стало известно, что Тегеран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности.