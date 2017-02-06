Brent продолжает дорожать на информации о санкциях против Ирана

В 9.41 мск 6 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $57,03 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,25 (0,44%) до $56,81 за баррель, напоминает «Интерфакс». Утром в понедельник мартовские фьючерсы на WTI торговались на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне $54,04 за баррель. Контракт подорожал на $0,29 (0,54%) до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии. В пятницу WTI подорожала на 1,3% на информации о новых санкциях США против Ирана. Минфин США сообщил, что под ограничения попали 13 физлиц и 12 компаний в связи с борьбой с терроризмом.

В понедельник котировки нефти продолжают отыгрывать новость о санкциях против Ирана, но их сдерживают ожидания увеличения добычи в США.

По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук – до 583 установок.

«Рынок ждет первой официальной оценки ОПЕК в отношении темпов сокращения добычи, при этом он внимательно отслеживает сигналы из США, – считает аналитик FatProphets в Сиднее Дэвид Леннокс. – Устойчивая стоимость нефти, поднявшаяся за последнее время, способствует увеличению производства нефти в США. Добыча растет не слишком быстро, однако этого достаточно, чтобы сдерживать подъем цен на нефть».

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в день. Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7–3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.